ETH-Forscher und Sportlerinnen testen neue Messmethode im Windkanal

"Herkömmliche Messungen im Windkanal geben nur Auskunft über den gesamten Luftwiderstand eines Testobjekts", erklärte Andreas Müller von der ETH Zürich gemäss einer Mitteilung der Hochschule vom Montag. Um aber zu erkennen, wo der Luftwiderstand entstehe, sei es entscheidend, das Strömungsfeld zu verstehen. Was in der Vergangenheit nur mit aufwändigen quantitativen Methoden und optischen Hilfsmitteln wie Rauch gelang.

Das soll anders werden mit einem neuen Verfahren namens "ProCap". Dieses erfasse mit einer Messsonde im Windkanal das gesamte Strömungsfeld, hiess es in der Mitteilung. Die Sonde messe Geschwindigkeit, Richtung und Druck der Windströme. Auf einem Bildschirm werden diese dann in Echtzeit mit Pfeilen und unterschiedlichen Farbtönen abgebildet. So könnten Sportlerinnen und Trainer direkt vor Ort mehrere Ausrüstungen und Positionen ausprobieren.

Um das System zu testen luden die ETH-Forschenden Nachwuchsathletinnen und -athleten ein, das Verfahren während einer Woche im Windkanal des Maschinenlabors an der ETH zu testen. Ausserdem kamen während der Testwoche Ski-Legende Karl Frehsner und der mehrfache Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin vorbei, um das Verfahren zu begutachten, wie die ETH schrieb. Das zeige das grosse Interesse an der neuen Methode.

Zum einen streben die Entwickler des Systems seine Vermarktung mit einem Spin-Off-Unternehmen "Streamwise" an. Zum anderen wollen die ETH-Wissenschaftler die Methode weiter verbessern. So möchten sie beispielsweise die Windströme künftig mit "Augmented Reality"-Brillen darstellen statt nur auf dem Bildschirm.