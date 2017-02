ETH Lausanne koordiniert zwei Horizon 2020-Projekte

Die Projekte werden vom Laboratory of Photonics and Quantum Measurements (LPQM) der EPFL koordiniert, wie die ETH Lausanne am Montag mitteilte. Ausgeschrieben wurden die Projekte von Future and Emerging Technologies (FET) Proactive und dem Marie Curie Training Network. Die Erfolgschancen für eine Eingabe lägen bei 3 respektive 6 Prozent. Entsprechend gross ist der Stolz an der EPFL, sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt zu haben.

Bei den Projekten geht es darum, Technologien weiterzuentwickeln, die in alltäglicher Informations- und Kommunikationstechnologie zum Einsatz kommen. Die Bandbreite reicht dabei von Smartphones über Autos bis zu Medizintechnik.

Beide Projekte schliessen sich an frühere Arbeiten an, zum einen mehrere erfolgreiche FET-Projekte zu Quanten-Optomechanik, zum anderen ein früheres Marie Curie Training Network, das ebenfalls durch die EPFL koordiniert wurde.

"Die Koordination ist ein riesiges Unterfangen - angefangen vom Zeitaufwand für einen konkurrenzfähigen Antrag bis hin zum Erbringen einer dauerhaften Wirkung", wird LPQM-Leiter und Latsis-Preisträger 2014, Tobias Krippenberg, in der Mitteilung zitiert.

Gemäss CORDIS, dem Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst der EU, erhält die EPFL für die Koordination des "Hybrid Optomechanical Technologies"-Projekts fast 1,9 Millionen Euro. Beteiligt sind 17 Partner-Institutionen. Gestartet wurde das 10-Millionen-Projekt Anfang Jahr.

Am zweiten Projekt, einem 4-Millionen-Projekt namens "Optomechanical Technologies", arbeiten 14 EU-Partner, darunter auch IBM und Bosch. Es startete im vergangenen Oktober.