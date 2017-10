Economiesuisse lehnt Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab

Manchmal könnte man meinen, in Basel drehe sich alles um Fussball. So ganz falsch ist das gar nicht, betitelt der Bebbi seine Stadt ja gerne mal als «Fussballhauptstadt». Da findet die Sportart natürlich auch Eingang in die Kunst. Rätselhaft nur, was der Spieler mit den Händen am Ball macht. Täuschen wir uns und haben die Figur zu sehr durch die «Fussball-Brille» angeschaut? Wissen Sie mehr zu dieser Statue und können uns auch noch erzählen, wo Sie steht? Teilen Sie Ihr Wissen mit uns.