Ehe für alle in Deutschland ab Sonntag möglich

Mit der Ehe für alle hatte Deutschland als eines der letzten westeuropäischen Länder die volle rechtliche Gleichstellung Homosexueller und Heterosexueller im Eherecht ermöglicht. Vor der Sommerpause besiegelten das deutsche Parlament und der Länderrat eine entsprechende Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch.

Demnach wird Paragraf 1353 vom 1. Oktober an lauten: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Ergänzt wurden die sieben Wörter "von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts".

Seit 2001 konnten Lesben und Schwule in Deutschland nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, eine Art "Ehe light" - mit einigen Benachteiligungen. Die grösste war zuletzt, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften. Das ändert sich nun.

Partnerschaften in Ehen umwandeln

Aus Lebenspartnern werden ab dem 1. Oktober aber nicht automatisch Eheleute - die Umwandlung erfolgt nur auf Wunsch. Beide Partner müssen gemeinsam auf dem Standesamt erklären, dass sie künftig eine Ehe auf Lebenszeit führen wollen. Lebenspartnerschaften werden künftig nicht mehr eingetragen.

Bei der Mehrheit der für Sonntag angemeldeten Trauungen von homosexuellen Paaren in Deutschland handelt es sich dem Schwulen- und Lesbenverband Deutschland zufolge um solche sogenannten Umwandlungen. Das trifft auch auf Hannover zu, eine der wenigen Städte, in denen das Standesamt an diesem Sonntag öffnet.

Um 14.00 Uhr geben sich hier Claudia und Dorle Göttler das "richtige" Ja-Wort. Sie waren 2001 das erste lesbische Paar, das sich verpartnern liess. Nun wollen sie wieder die ersten sein, die die "echte" Ehe eingehen.

Erste Heirat wohl in Berlin

Ganz dürfte ihnen das wohl aber nicht gelingen. Denn in den Berliner Bezirken Kreuzberg und Schöneberg öffnen die Standesämter ebenfalls am Sonntag - und sogar früher als in Hannover. Neun gleichgeschlechtliche Paare schliessen dort den Bund der Ehe.

Das erste verheiratete schwule Paar Deutschlands könnten dann Bodo Mende und Karl Kreile sein: Um 9.30 Uhr wollen die beiden Beamten, die seit 38 Jahren zusammen sind, im Rathaus Schöneberg ihre seit 2002 eingetragene Lebenspartnerschaft zur Ehe umwandeln lassen.

"Dass wir wohl die ersten sein werden, ist toll für uns, weil wir schon so unendlich lange zusammen sind und sie eigentlich immer angestrebt haben, die Ehe für alle", sagte Kreile.

Meiste Eheschliessungen in Hamburg

Die meisten Eheschliessungen wird es am Sonntag in Hamburg geben. Ab 12.30 Uhr lassen sich gleich 15 Paare trauen - acht weibliche und sieben männliche. Fünf Standesbeamte kümmern sich um jeweils drei Paare von ihnen. Im Anschluss gibt es einen feierlichen Empfang des Senats.

Ob auch andere Städte und Gemeinden am Sonntag Trauungen ermöglichen, war bis Freitag nicht bekannt. Einen grossen Boom an Anmeldungen von reinen Eheschliessungen gab es aber deutschlandweit nicht, wie eine Umfrage unter zahlreichen Standesämtern ergab.

Das lesbische Paar aus Barth in Mecklenburg-Vorpommern, das in persönlichen Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel Bewegung in die Ehe für alle gebracht haben soll, will übrigens erst Anfang 2018 offiziell "Ja" zueinander sagen.