"Europas Tor zum Weltraum" liegt in Darmstadt: Das ESOC wird 50

Die meisten Menschen ausserhalb Deutschlands dürften noch nie von Darmstadt gehört haben. Zu klein und unbedeutend scheint die 150'000 Einwohner-Stadt südlich von Frankfurt am Main. Dabei lohnt besonders für Raumfahrt-Fans ein genauerer Blick: In Darmstadt befindet sich "Europas Tor zum Weltraum". Das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESOC; European Space Operations Centre) wurde vor 50 Jahren eingeweiht. Von hier aus wurde unter anderem die Kometen-Sonde "Rosetta" gesteuert.

Rund 80 Satelliten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA brachten die ESOC-Teams seit der Einweihung des Zentrums am 8. September 1967 in den Orbit. Der erste war im Mai 1968 Esro 2B, der kosmische und solare Strahlung erforschen sollte. "Damals hatten wir noch weniger Satelliten in unserer Verantwortung", sagt der Chef des ESA-Flugbetriebs, Paolo Ferri.

Rasante Entwicklung

Die technische Entwicklung seither ist rasant. Heute können mehr Daten in kürzer Zeit übertragen werden als früher. "Damals waren die Rechner noch so gross, dass sie einen ganzen Saal gefüllt haben", sagt Rolf Densing, ESOC-Chef und ESA-Direktor für Missionsbetrieb. Bedient wurden die Rechner früher nicht über Tastaturen, sondern mühsam über Lochkarten.

Eines der Highlights am ESOC war die "Rosetta"-Mission, die rund zwei Jahre lang den Kometen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" (Tschuri) mithilfe einer Sonde und eines Minilabors erforschte. Mit dabei waren auch Messinstrumente der Universität Bern. Die Hochschule feiert dieser Tage ebenfalls das 50-jährige Jubiläum ihrer Weltraumforschung.

Aktuell werden von Mitarbeitern des ESOC 17 Satelliten gesteuert - so viele wie noch nie zuvor. Bei den Missionen geht es unter anderem um Erdbeobachtung, um Klimaschutz, die Erforschung fremder Himmelskörper und um den Aufbau von speziellen Satelliten-Konstellationen.

Das Öl des 21. Jahrhunderts

Insgesamt gibt es im Weltall laut Densing inzwischen etwa 4500 intakte Satelliten (zivile und militärische), etwa 1500 von ihnen sind in Betrieb. "Daten aus dem Weltall sind das Öl des 21. Jahrhunderts", sagt der ESOC-Chef. "Satelliten stellen täglich Daten zur Verfügung, etwa für die Landwirtschaft, für Katastrophenschutz, über Erdbeben, Tsunami und die täglichen Wettervorhersagen."

Es sausen aber nicht nur immer mehr Satelliten durchs All, sondern auch mehr Weltraumschrott: ausgediente Satelliten, Raketenreste und Millionen kleinerer Trümmerteile. "Weltraumschrott ist seit mindestens 30 Jahren ein Thema", sagt Densing. Trotz dieser Probleme kann er sich vorstellen, dass Satelliten eines Tages quasi von alleine durchs All fliegen. "Ihre Autonomie wird zunehmen, wie auch bei Autos", sagt er. "Das wird aber noch lange dauern."