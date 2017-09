Experte: Mexiko-Beben setzte jahrzehntelang aufgebaute Energie frei

Solch starke Beben setzen Energie frei, die über Jahrzehnte durch die Bewegung der tektonischen Platten aufgebaut wurde, wie Professor Marco Bohnhoff, Leiter der Sektion Geomechanik und Rheologie am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam (GFZ), der Nachrichtenagentur dpa erklärte. Sie seien entsprechend selten, aber mit teils zerstörerischen Auswirkungen. Mexikanische Seismologen gaben die Stärke mit 8,4 an, das GFZ listete es mit 8,1.

Das Beben ereignete sich in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) vor der Küste des am Pazifik gelegenen mexikanischen Bundessstaates Chiapas. Auch in der gut 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt sowie in anderen Ländern der Region war es deutlich zu spüren.

Bei einem Erdbeben der Grösse um 8 bewegen sich zwei Platten von etwa 300 mal 50 Kilometern innerhalb von Sekunden um einige Meter aneinander vorbei, wie Bohnhoff erklärte. Die dabei freigesetzte Energie wird in Form von Erdbebenwellen abgestrahlt, was bis in mehr als 1000 Kilometer Entfernung zu Erschütterungen führt.

Hinzu komme in der Region die Tatsache, dass Mexiko-Stadt auf einem ausgetrockneten See erbaut wurde. Dies führe zu Verstärkungen der Bodenbewegungen, wie auch beim letzten starken Beben der Region im Jahr 1985, sagte Bohnhoff.

Das betroffene Gebiet ist Teil des zirkumpazifischen Feuerrings. Dort treten immer wieder schwere Erdbeben auf, sie könnten sogar die Stärke 9,0 auf der Richterskala erreichen. Für Mexiko und andere Pazifikanrainer bis hinunter nach Ecuador galt nach dem Beben eine Tsunami-Warnung.