Fantasiestaat erhält regen Zulauf von unzufriedenen Weissrussen

Im Internet entstanden Seiten von weischnorischen Regierungsstellen. Auch eine eigene Seite auf Wikipedia hat das Fantasie-Land schon. In der grossen Zuwendung zu Weischnoria dürfte sich auch Kritik an den realen Lebensbedingungen in Weissrussland widerspiegeln.

Im bevorstehenden Grossmanöver Sapad-2017 spielt Weischnoria die Rolle des Feindes. Dem Manöverszenario zufolge handelt es sich um eine abtrünnige Kleinrepublik im Westen Weissrusslands, die von benachbarten europäischen Staaten unterstützt wird. Dem weissrussischen Langzeitpräsidenten Alexander Lukaschenko steht Weischnoria ablehnend gegenüber.

Manchen Weissrussen erscheint das sympathisch. Auf dem von Fans eröffneten neuen Twitter-Konto des weischnorischen Aussenministeriums hiess es: "Weischnoria ist ein diplomatisches Land ohne Lukaschenko, ohne russische Truppen, und es ist befreundet mit dem Westen." Mehr als 3000 nicht ganz ernst gemeinte Anträge auf Einbürgerung gingen ein.

Der weissrussische Politikanalyst Pawel Usow erklärte den Zulauf für Weischnoria mit dem Wunsch vieler Weissrussen, sich der autoritären Herrschaft Lukaschenkos zu entziehen. "Weischnoria ist für Weissrussen der Traum von einem normalen Land", schrieb er.

Das Grossmanöver Sapad-2017 soll Mitte September starten. Unter osteuropäischen NATO-Mitgliedern sorgt das Manöver für Unruhe, sie werfen Russland aggressives Auftreten vor.