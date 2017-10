Für die in der Schweiz gut verankerte Alpenforschung wäre ein geschwächtes Alpines Museum ein herber Verlust, heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben der Interakademischen Kommission Alpenforschung (ICAS) an Bundesrat Alain Berset.

Dem Alpinen Museum sei es in den letzten Jahren sehr erfolgreich gelungen, Forschungswissen in Ausstellungen und Veranstaltungen aufzuarbeiten und in den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft einzubeziehen.