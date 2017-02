Forscher lösen Klimarätsel mithilfe von Mückenlarven

Gemeinhin wird das 20. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Wegwerfgesellschaft in Verbindung gebracht. Tatsächlich leben wir aber in einer Anhäufungsgesellschaft. Zu diesem Schluss kommt eine im Fachjournal "PNAS" veröffentlichte Studie, in der erstmals abgeschätzt wurde, wie viel Material weltweit in Gebäuden und Infrastrukturen gebunden ist.