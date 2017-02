Forscher prüfen Quantenverschränkung mit altem Sternenlicht

Teilchen verhalten sich in der Quantenmechanik den Experimentatoren gegenüber recht fies: wenn diese hinsehen, nehmen sie oft Eigenschaften an, die sie unbeobachtet nicht unbedingt gezeigt hätten.

Deshalb ist es auch trickreich, die von Albert Einstein als "spukhaftes Phänomen" verunglimpfte Quantenverschränkung nachzuweisen: Nämlich, dass die Messung an einem von zwei Teilchen augenblicklich den bis dahin undefinierten Zustand eines anderen Teilchens festlegt, selbst wenn die beiden weit voneinander entfernt sind und keine Informationen austauschen.

Denn die Messgeräte und -Einstellungen könnten ebenso die Teilchen beeinflussen und damit eine Verknüpfung der beiden vortäuschen. Bisher haben Forscher daher die Messeinstellungen von Zufallsgeneratoren bestimmen lassen oder mittels Tausender zufälliger menschlicher Entscheidungen.

Sternenlicht bestimmt Einstellungen

Forscher um Anton Zeilinger vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben stattdessen stellaren Lichtteilchen die Wahl der Einstellungen überlassen.

"Da diese Photonen von Sternen stammen, die Lichtjahre voneinander, als auch von der Erde entfernt sind, hätte die Wahl der Messeinstellung bereits vor 600 Jahren erfolgen müssen, also lange bevor das Experiment in Wien durchgeführt wurde", erklären sie in einer Mitteilung.

Die Wiener Wissenschaftler haben zunächst verschränkte Photonenpaare im Labor erzeugt und vom Hedy-Lamarr-Teleskop auf dem Dach ihres Instituts zu separaten Messstationen in Wien, bei der Österreichischen Nationalbank und der Universität für Bodenkultur, geschickt. Dort befanden sich astronomische Teleskope, um Sternenlicht einzufangen. Damit wurden die Einstellungen für die Messung der verschränkten Teilchen gesteuert.

Durch diesen Test konnten sie nun ein bisheriges "Schlupfloch" beim Beweis der Quantenverschränkung schliessen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass es verborgene Variablen gibt, die alternativ zur Verschränkung geführt haben, ist somit noch geringer als bisher. Denn ein Einfluss auf das Messergebnis hätte weit vor Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks stattfinden müssen", so Zeilinger.