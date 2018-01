Frankreich will D-Day-Strände zum Unesco-Welterbe machen

Ein Lastwagenfahrer hat die als Nazca-Linien bekannten weltberühmten Scharrbilder in der peruanischen Wüste beschädigt. Trotz eines strikten Verbots sei der Mann auf das Gelände der rund 2000 Jahre alten riesigen Erdzeichnungen gefahren und habe an der Weltkulturerbestätte "auf einer Länge von rund hundert Metern tiefe Spuren hinterlassen", teilte das Kulturministerium in Lima am Dienstag mit. Der Fahrer wurde festgenommen.