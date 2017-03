Der Anteil weiblicher Abgeordneter in den Parlamenten ist im vergangenen Jahr weltweit zwar gestiegen - allerdings lediglich um sechs Prozent, wie die Interparlamentarische Union (IPU, französisch: UIP) mit Sitz in Genf am Dienstag bekanntgab. Somit lag der durchschnittliche Anteil der Frauen in den Parlamenten 2016 bei 23,3 Prozent.