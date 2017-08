Frühmittelalter-Gräber und Römervilla in Oensingen SO ausgegraben

Indigenas in Brasilien wehren sich gegen Verlust ihrer Lebensräume

Die Ureinwohner in Brasilien wehren sich gegen die Politik von Präsident Michel Temer, die ihrer Ansicht nach zu Vertreibung und dem Verlust ihrer Lebensräume führt. In São Paulo und anderen Städten demonstrierten sie gegen die Auflösung indigener Schutzgebiete in der Amazonasregion.