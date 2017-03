Gelähmten Bewegung zurückgeben mit Elektroden und Schnittstellen

Es sei der Höhepunkt jahrelanger Arbeit, kommentierte Grégoire Courtine von der ETH Lausanne (EPFL) gemäss einer Mitteilung seiner Hochschule von Sonntag. Der Fokus dieser langjährigen Arbeit ist es, Gelähmten wieder Bewegungskontrolle zurückzugeben mithilfe einer speziellen Gehirn-Rückenmarks-Schnittstelle.

Vergangenen November berichteten Courtine und sein Team bereits, dass ein Affe damit sein gelähmtes Bein wieder bewegen konnte. Nun prüfen die EPFL-Forschenden in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lausanne (CHUV) die Machbarkeit einer solchen Schnittstelle beim Menschen.

Vielversprechende Resultate

Die ersten Resultate seien vielversprechend, aber noch sei es zu früh für irgendwelche Schlussfolgerungen, so Courtine. Vom Stand der Dinge berichtete er am Sonntag in Austin an der "South by South West", einer jährlichen Veranstaltung, die Konferenzen, Festivals und Fachausstellungen kombiniert.

Das System überbrückt die unterbrochene Nervenverbindung zwischen dem Gehirn und dem Rückenmark: Implantierte Elektroden im Gehirn zeichnen die Hirnaktivität auf, ein Computer übersetzt die Signale in die Bewegungsabsicht und leitet sie an Elektroden am Rückenmark weiter. Diese stimulieren die entsprechenden motorischen Nerven, um die Muskelkontraktion auszulösen.

Insbesondere die Machbarkeit der Rückenmarks-Elektroden beim Menschen stehen im Fokus der Zusammenarbeit zwischen den EPFL- und den CHUV-Forschenden.

Weiche und dehnbare Elektroden

Ein wichtiger Bestandteil solcher Neuroprothesen sind die Elektroden. Allerdings sind konventionelle Elektroden zu steif, können Entzündungen im umliegenden Gewebe auslösen, verstärktes Gewebewachstum auslösen und dadurch funktionsuntüchtig werden.

Abhilfe schaffen sollen weiche und dehnbare Elektroden, die Stéphanie Lacour von der EPFL mit Ihrem Team entwickelt hat. Auch sie stellte ihre Arbeit in Austin vor. Diese neuen Elektroden mit dem Namen "e-Dura" seien speziell für die Implantation auf die Gehirnoberfläche oder Rückenmark entworfen, schrieb die Hochschule.

Die kleinen Geräte haben demnach die mechanischen Eigenschaften von Gewebe und sollen sich an die dynamischen Bewegungen im Körper besser anpassen. Dadurch sollen sie das Gewebe weniger reizen, so die Hoffnung.

Erste Ergebnisse in Tierversuchen mit Nagern seien vielversprechend, hiess es weiter. "Diese Elektroden sind aber noch nicht erhältlich für den klinischen Einsatz", warnte Lacour gemäss der Mitteilung. Die Erkenntnissen flössen aber bereits in die Studien zur Gehirn-Rückenmarks-Schnittstelle des Teams um Courtine ein.