Grönlands Eiskappen verlieren seit 1997 rascher an Masse

Die Eiskappen sind zahlreiche kleinere Eismassen in den küstennahen Regionen Grönlands und umfassen etwa 100'000 Quadratkilometer, wie die Universität Zürich am Freitag mitteilte.

Forschende der Universitäten Utrecht und Zürich untersuchten zwölf Gebiete rund um die Insel. In jedem dieser Gebiete haben die Eiskappen seit 1997 Eis verloren - heute ist der jährliche Verlust dreimal so gross wie vor 1997.

Die Forschenden rechnen damit, dass der Verlust noch zunehmen wird. Ein Szenario anhaltender globaler Erwärmung geht davon aus, dass die Eiskappen bei Grönland bis 2100 einen Fünftel bis einen Viertel ihrer Masse verlieren. Dies alleine würde einen Anstieg des Meeresspiegels um vier Zentimeter verursachen.

Massenverlust korreliert mit Schmelzwasserabfluss

Mit Modellrechnungen - basierend auf historischen Messungen und Satellitenbildern - zeigten die Forschenden auf, dass der Massenverlust direkt mit dem Schmelzwasserabfluss korreliert.

So kann bei einer Eiskappe der so genannte Firn - eine poröse oberflächennahe Schicht - sommerliches Schmelzwasser aufnehmen. Im Winter gefriert dann das absorbierte Wasser, so dass die Gesamtmasse von Jahr zu Jahr in etwa stabil bleibt.

Steigende Temperaturen haben diesen Zyklus aber aus dem Gleichgewicht gebracht: Die Menge an Schmelzwasser wurde so gross, dass der Firn komplett mit wiedergefrorenem Schmelzwasser gesättigt ist. Dadurch kann neues Schmelzwasser nicht mehr vom Firn aufgenommen werden und fliesst in die Ozeane.

Die Arbeit der Forschenden ist im Fachblatt "Nature Communications" publiziert worden.