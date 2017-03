Forschern des Berliner Max-Born-Instituts, der Empa und des US-amerikanischen «National Institute of Standards and Technology» (NIST) ist es erstmals gelungen, winzige, ultraschnelle Atomschwingungen in einem Kristallgitter mit Hilfe einer neuen experimentellen Technik zu beobachten. Diese durch einen Lichtimpuls ausgelösten Schwingungen sind die Grundlage eines bereits vor knapp 100 Jahren postulierten physikalischen Effekts, der Raman-Streuung.