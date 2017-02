Nur 1,5 Grad Celsius zeigte das Thermometer der Wetterstation Abu Samra am Sonntagmorgen, wie die katarische Nachrichtenagentur QNA berichtete. Der Kälterekord in dem auf einer Halbinsel am Persischen Golf liegenden Emirat hatte bislang bei 3,8 Grad gelegen, gemessen im Jahr 1964.

Nach Angaben der Wetterbehörde vom Sonntag wurde die Kältewelle durch ein Hochdruckgebiet ausgelöst. Am Montagmorgen lagen die Temperaturen wieder bei 13 Grad.