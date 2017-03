Keine Zeichen aus Brüssel für günstigere Erasmus-Mitgliedschaft

Die USA sehen die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit weltweit bedroht. Vertreter der Opposition und Menschenrechtsaktivisten könnten sich in vielen Ländern deutlich schwerer organisieren, geht aus dem am Freitag in Washington vom US-Aussenministerium veröffentlichten Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte 2016 hervor.