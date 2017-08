Klimaforscher sieht Zunahme von Katastrophen wie "Harvey"

Riesiger Asteroid fliegt am Freitag an der Erde vorbei

Der Asteroid "Florence" wird am Freitag kurz nach Mittag Schweizer Zeit in sieben Millionen Kilometer Distanz an der Erde vorbeifliegen. Mit einem mittleren Durchmessen von 4,35 Kilometern gehört er zu den grössten erdnahen Asteroiden.