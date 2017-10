Kryoelektronenmikroskopie: Detailaufnahmen von Zellmaschinen

"Diese Technik war ein absoluter Durchbruch - dank ihr können wir heute Dinge sehen, die wir vorher nicht beobachten konnten", erklärt Elektronenmikroskopieexperte Jan Pieter Abrahams vom Paul Scherrer Institut (PSI) im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda. "Ohne die Arbeit von Jacques Dubochet von der Uni Lausanne hätte es diesen Nobelpreis nicht gegeben."

Gerade in der Biologie gilt "Sehen heisst verstehen". "Für viele fundamentale Fragen braucht es Kenntnisse der Detailstruktur von Zellmaschinen", so Abrahams. Lichtmikroskope stossen jedoch bei so winzigen Strukturen schnell an ihre Grenzen.

Grundlage für bessere Wirkstoffe

Nicht so die Elektronenmikroskopie, die auf Elektronen statt Licht setzt. Elektronen haben eine viel kleinere Wellenlänge als sichtbares Licht und können daher Strukturen bis auf das einzelne Atom genau abbilden. Mit keiner anderen Mikroskopietechnik sind solch tiefe Einblicke möglich.

Das Wissen um so hoch aufgelöste Proteinstrukturen ist essenziell: Beispielsweise wirken Medikamente, indem sie Funktionen von Zellmaschinen blockieren. Mit Kenntnis der detaillierten Abläufe lassen sich neue Angriffspunkte entdecken und bessere Wirkstoffe entwickeln.

Die atomare Auflösung erreichten Forscher mit dieser Technik im Jahr 2013. "Damit ist die Kryoelektronenmikroskopie wirklich erwachsen geworden und hat zu fantastischen Erkenntnissen geführt", so Abrahams.

Gefriertechnik für Momentaufnahmen

Um Proteine - die Hauptbestandteile von zellulären Maschinen - in ihrer natürlichen Form zu beobachten, müssen sie in Wasser vorliegen. Für die Elektronenmikroskopie braucht es jedoch ein Vakuum, sodass flüssiges Wasser verdampfen würde. Dubochets Beitrag zur Entwicklung dieser Technik war, Wasser so rasant einzufrieren (zu "vitrifizieren"), dass die Biomoleküle in ihrer natürlichen Form erhalten bleiben.

Damit lassen sich auch die Bewegungen von Zellmaschinen nachvollziehen. "Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Momentaufnahme vom Menschengewimmel am Bahnhof", erklärt Abrahams. "Einige sitzen, andere stehen oder gehen. Aus der Position, in der jeder Mensch auf der Aufnahme festgehalten ist, können Sie die Bewegungsabläufe berechnen."

Protein-Fabriken und Zika-Virus

Mit der Kryoelektronenmikroskopie lasse sich so herausfinden, wie Proteine ihre Form ändern, um ihre Aufgaben zu erfüllen. So gelang es Forschern vor einigen Jahren, einen Film zu rekonstruieren, wie die Protein-Fabriken der Zelle, sogenannte Ribosomen, arbeiten. Ebenfalls gelangen Detailaufnahmen des Zika-Virus - eine wichtige Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen.

Dubochet teilt sich den Nobelpreis mit Joachim Frank, der zwischen 1975 und 1986 die Bildverarbeitung der Elektronenmikroskopie revolutionierte, und Richard Henderson, der 1990 das erste Protein in nie dagewesener Auflösung mikroskopierte.