Lenin Moreno strebt an die Macht - Wählt Ecuador gegen den Trend?

Jahrelang sprudelten die Öleinnahmen, mit dem Geld wurde der linke Traum einer besseren Welt finanziert. Sozialausgaben wurden verdoppelt, Kinder aus armen Haus bekamen Stipendien für das Studium.

Ecuador ist schon äusserlich im Vergleich zum Zustand vor zehn Jahren kaum wiederzuerkennen. Dank chinesischer Firmen wurden Strassen und Wasserkraftwerke gebaut. Quito glänzt mit einem neuen Flughafen, sogar der Weltstädtegipfel fand hier letztes Jahr statt.

Das alles ist mit dem Namen des Volkstribuns Rafael Correa verbunden. Er tritt ab - am Sonntag geht es nun darum, ob sein Erbe fortgesetzt wird. Nachdem in Brasilien und Argentinien die linke Ära passé ist und liberal-konservative Regierungen dort auf Sozialkürzungen und Privatisierungen setzen, will Correas auserkorener Erbe zeigen, dass diese Politik weiter Zukunft hat.

Der heisst Lenin Moreno und hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl knapp einen Sieg verpasst. Nun muss er in die Stichwahl gegen den konservativen Guillermo Lasso. Der will ein Ende der Verstaatlichungspolitik - und auch das Asyl von Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Londoner Botschaft beenden.

Kampf gegen die Elite

Ecuador, das sind nicht nur Vulkane, der für seine Artenvielfalt berühmte Yasuní-Nationalpark und die Galapagos-Inseln, sondern es wurde in den vergangenen Jahren auch zu einem linken Laboratorium, der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Correa krempelte es um, er sagte den Eliten den Kampf an - und rief die Bürgerrevolution aus.

Die Zahlen lesen sich beeindruckend: Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stieg jährlich um 1,5 Prozent - verglichen mit nur 0,6 Prozent in den 25 Jahren davor. Zuletzt lag es bei rund 6200 Dollar im Jahr. Die Armutsquote konnte um satte 38 Prozent reduziert werden.

Aber die Abhängigkeit vom Ölpreis ist eine Bürde, und die Umweltprobleme im Amazonasgebiet durch die Förderung sind dramatisch. Viele Indígenas mussten ihre Heimat verlassen, weil viele Flüsse verseucht wurden.

Moreno (64) war unter Correa von 2007 bis 2013 Vizepräsident, seit einem Raubüberfall vor knapp 20 Jahren ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Schon seine Eltern waren links, was den ungewöhnlichen Vornamen erklärt - er ist ein ungewöhnlicher Politiker, hat mehrere Bücher über den Humor und die besten Witze geschrieben.

Und er war zuletzt bemüht, aus Correas Schatten zu treten - er will mehr auf private Unternehmer zugehen und das umstrittene, die Vielfalt und Pressefreiheit einschränkende Kommunikationsgesetz reformieren.

Treffen mit Investoren

Moreno traf sich auch demonstrativ mit Vertretern internationaler Unternehmen wie dem Autobauer Nissan und dem Bananenkonzern Dole, um für Milliardeninvestitionen zu werben - er weiss, die Abhängigkeit vom verstaatlichten Ölgeschäft ist zu stark. Er will aber im Grundsatz die Politik der Investitionen, Stipendien für arme Bürger und hohe Sozialleistungen fortsetzen - aber schon Correa musste wegen der wegbrechenden Öleinnahmen Steuern erhöhen, besonders für Luxusgüter.

Der konservative Oppositionskandidat Lasso ist Eigentümer einer der grössten Banken des Landes, der Banco Guayaquil, und Gründer der Partei Creando Oportunidades ("Möglichkeiten schaffen"). Er will Steuererleichterungen durchsetzen, eine Million neuer Arbeitsplätze schaffen und würde sicher bei Sozialprogrammen den Rotstift ansetzen.

Nach jüngsten Umfragen lag Lenin Moreno leicht vorn, auch weil er weg will von Correas autoritärem Stil - und Unternehmern Ängste vor neuen Steuererhöhungen zu nehmen versucht. "Wir werden keine Entscheidung ohne Beteiligung treffen, ohne ihre Meinungen gehört zu haben." Und Lasso gelang es nicht, eine grosse Anti-Lenin-Koalition zu schmieden.

Letzter Verbündeter Venezuelas

Aber es ist nicht nur eine Wahl, die die 16 Millionen Einwohner am Äquator berührt. Das Land ist neben Bolivien einer der letzten Verbündeten in Südamerika des sozialistischen Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro. Maduro regiert zunehmend repressiver - in Kolumbien wird spekuliert, er könnte einen Konflikt mit einem Nachbarn suchen, um von der dramatischen Versorgungskrise im Innern abzulenken.

Rund 60 venezolanische Soldaten hissten jüngst in einem Grenzort in Kolumbien die Flagge ihres Landes. Es gibt nur wenige, die zuletzt mässigend einwirken konnten: Einer war Correa - er vermittelte in den an Dynamik gewinnenden Konflikten zwischen Venezuela und Kolumbien.