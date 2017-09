Mangrovenwälder schrumpfen weiterhin dramatisch

NASA-Sonde "Cassini" verglüht in Saturnatmosphäre

Nach fast 20 Jahren im All ist die NASA-Sonde "Cassini" in der Atmosphäre des Saturn verglüht. Das letzte Signal der Sonde sei wie erwartet am Freitag um 13.55 Uhr (MESZ) aufgefangen worden, 83 Minuten nachdem die Sonde es ausgesendet habe, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.