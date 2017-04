Mit Antibiotikum gegen traumatische Erinnerungen

Albträume oder plötzlich wiederkehrende quälende Erinnerungen, die wie ein Film vor dem geistigen Auge ablaufen - darunter leiden viele, die Traumatisches erlebt haben. Nicht in allen Fällen ist eine Psychotherapie zur Behandlung einer solchen posttraumatischen Belastungsstörung erfolgreich. Daher suchen Forschende nach Medikamenten, um die Erinnerung an das Trauma zu beeinflussen und die Therapie so zu unterstützen.

Ein Forscherteam um Dominik Bach von der Psychiatrischen Universitätsklinik und der Universität Zürich hat nun mit Experimenten gezeigt, dass das Antibiotikum Doxycyclin bei Menschen die Erinnerung an ein negatives Erlebnis deutlich abschwächt, wie die Uni Zürich am Dienstag mitteilte. Die Studie ist im Fachblatt "Molecular Psychiatry" erschienen.

"Nebenwirkung" auf Enzyme

Doxycyclin bekämpft als Antibiotikum Bakterien, beeinflusst aber unabhängig davon auch Prozesse im menschlichen Organismus. In früheren Studien wurde entdeckt, dass es bestimmte menschliche Enzyme hemmt, sogenannte Metalloproteinasen. Diese kommen im gesamten Körper vor und spielen bei der Entstehung von Herzerkrankungen und einigen Krebsarten eine Rolle. Da Doxycyclin diese Enzyme hemmt, wurde es bereits für mehrere dieser Erkrankungen erprobt.

Weil Metalloproteinasen auch für die Gedächtnisbildung wichtig sind, testeten Bach und seine Kolleginnen nun die Wirkung von Doxycyclin auf das Abspeichern von Erinnerungen. Sie liessen 80 Probanden zunächst lernen, einen leicht schmerzhaften Elektroschock mit einer bestimmten Farbe zu verknüpfen. Die eine Hälfte erhielt vorher eine einzelne Dosis Doxycyclin, die andere ein Placebo.

Die Placebogruppe erschrak auch noch sieben Tage nach dem Experiment, wenn sie die Farbe wieder sahen. Bei der Doxycyclingruppe war diese spätere Schreckreaktion im Vergleich rund zwei Drittel schwächer, schrieb die Uni Zürich. "Damit zeigen wir erstmals, dass Doxycyclin das emotionale Gedächtnis abschwächt, wenn es vor einem negativen Ereignis eingenommen wird", sagte Bach.

Gedächtnisfestigung abschwächen

Zwar wurde das Medikament im Versuch vor dem "Trauma" verabreicht, was im Alltag in der Regel nicht möglich sein dürfte. "Ähnliche Prozesse wie bei der Gedächtnisbildung laufen aber auch bei der Stabilisierung später abgerufener Erinnerungen ab", erklärte Bach im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda.

Daher will er mit seinem Team als nächstes nachweisen, dass Doxycyclin auch auf die Festigung von abgerufenen Gedächtnisinhalten wirkt. Sehr wahrscheinlich liessen sich Erinnerungen damit auch nach dem traumatischen Erlebnis abschwächen.

Weil nur eine einzige Dosis des Antibiotikums nötig ist, sei kaum mit Nebenwirkungen zu rechnen, so Bach weiter. Andererseits könnten durch diese Einzeldosis auch Antibiotikaresistenzen entstehen.

"Wir haben das Potenzial von Doxycyclin für die Prävention oder als Ergänzung für die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen aufgezeigt", sagte Bach der sda. "Auf dieser Basis könnte man nun spezifischere Medikamente entwickeln, die nur auf die Gedächtnisbildung und nicht mehr auf die Bakterienflora des Körpers wirken."