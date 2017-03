Mit künstlicher Intelligenz tiefer ins Weltall blicken

Das Licht ferner Galaxien erreicht erst Millionen Jahre später die Erde. Je tiefer wir ins Weltall blicken, desto weiter schauen wir also auch in seine Vergangenheit. Die Reichweite von Teleskopen ist aber durch die Grösse ihrer Linsen beziehungsweise Spiegel begrenzt.

Um möglichst weit in die Ursprünge des Weltalls zurück blicken zu können, haben Forscher der ETH Zürich einen Trick entwickelt, die Grenze des mit heutigen Instrumenten Sichtbaren weiter hinaus zu schieben: mit lernfähiger künstlicher Intelligenz. Davon berichteten sie kürzlich im Fachblatt "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".

Aus unscharf mach scharf

Die Forscher um Kevin Schawinski und Ce Zhang haben lernfähige Programme - sogenannte neuronale Netze - darauf trainiert, unscharfe Galaxienbilder in scharfe zu verwandeln. Für das Training verwendeten sie einen riesigen Datensatz aus gut aufgelösten Originalbildern, die sie künstlich verschlechterten. Sie zeigten dem Programm also ein gutes und ein schlechtes Bild der gleichen Galaxie und das für Tausende Galaxien.

Anschliessend testeten sie das System mit unscharf gemachten Bildern, die nicht im Training vorkamen, und verglichen das Ergebnis mit dem Original. Mit erstaunlich gutem Ergebnis. "Das Spannende ist, dass wir mit dieser Analysemethode aus existierenden Daten noch mehr herausholen können", erklärte Schawinski im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda.

Blick ins junge Universum

Besonders interessant wäre, damit beispielsweise die Auflösung von Aufnahmen des Hubble-Teleskops zu verbessern, um Galaxien aus der Frühzeit des Universums zu beobachten. Allerdings stellt sich dabei die Frage, womit man die Programme trainieren lassen könnte. Über die Grenze des bisher Sichtbaren hinaus gibt es logischerweise keine Trainingsdaten.

"Wir arbeiten mit Forschern der Uni Zürich zusammen, um allenfalls Simulationen dieser frühen Galaxien für das Training zu verwenden", erklärte Schawinski. Darin steckt jedoch auch viel Ausprobieren und Testen verschiedener Parameter für die Simulationen, um möglichst realitätsgetreue Modelle zu erhalten.

"Wir stehen am Anfang einer spannenden neuen Ära in der Forschung mit Unterstützung von lernenden Programmen. Aber unsere Studie ist nur ein erster Schritt", betonte Schawinski.