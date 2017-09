NASA-Sonde "Cassini" gibt Saturn-Mond Titan "Abschiedskuss"

Hunderte Male war "Cassini" im Lauf der 13 Jahre dauernden Mission über den Titan hinweggeflogen, dieses letzte Mal hatten die NASA-Wissenschaftler als "Abschiedskuss" betitelt. "'Cassini' ist mit Titan in einer Langzeitbeziehung, mit einem neuen Rendezvous fast jeden Monat seit mehr als einem Jahrzehnt", sagte Missionsleiter Earl Maize.

"Dieses letzte Treffen ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, aber wie immer im Verlauf der Mission sendet die Schwerkraft von Titan "Cassini" dahin, wo sie hin soll."

Am Freitag soll "Cassini" rund 20 Jahre nach ihrem Start kontrolliert in den Saturn stürzen. Bis zuletzt sollen mehrere wissenschaftliche Instrumente an Bord der Sonde arbeiten und Daten zur Erde senden.

"Cassini" startete 1997 und kam 2004 in der Umlaufbahn des Saturn an. Zum Abschluss der Mission tauchte sie 22 mal zwischen dem Planeten und seinen Ringen hindurch - eine Region, in der zuvor noch nie eine Sonde war. An der rund 3,2 Milliarden Dollar teuren Mission sind tausende Mitarbeiter aus 17 Ländern beteiligt.