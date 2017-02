Nachwuchsforschende sind fast alle nur befristet angestellt

In Deutschland hatten 2014 dem am Donnerstag vorgelegten dritten Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs zufolge 93 Prozent der Promovierenden oder anderer wissenschaftlicher Mitarbeiter an Universitäten Arbeitsverträge auf Zeit. An den nicht zu Hochschulen gehörenden Forschungseinrichtungen waren es 84 Prozent.

Der Gesamtanteil der Befristungen stieg demnach seit 2000 an, der Bericht sprach von "problematischen Arbeitsbedingungen" in einem generell attraktiven Arbeitsumfeld. Die Quote der auf Zeit angestellten Beschäftigten in anderen Sektoren sei viel niedriger.

Die Zahl der hauptberuflich an den Hochschulen beschäftigten wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchskräfte unter 45 Jahren erhöhte sich derweil von 2000 bis 2014 um 76 Prozent von 82'400 auf 145'000. Grossen Anteil daran hatten Promotionsstellen und andere Posten, die durch Drittmittel von Unternehmen oder auch Stiftungen finanziert werden. Dieser Umstand trägt laut Kommission auch zum Problem mit den Befristungen bei.

Finanzierungsstruktur führt zu Befristung

Gerade Drittmittel würden praktisch ausschliesslich für befristete Forschungsprojekte bereitgestellt, heisst es in dem Bericht. Allerdings sei der Anteil der Befristungen unter den aus den staatlichen Grundmitteln bezahlten Nachwuchsstellen in der jüngeren Zeit ebenfalls stark gestiegen - von 63 Prozent im Jahr 2000 auf 75 Prozent in 2014.

Die unabhängige Kommission übergab ihren Bericht an Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und Brandenburgs Forschungsministerin Martina Münch (SPD), die die Länder vertrat. Er wird alle vier Jahre erstellt, um die Situation an den deutschen Unis zu überprüfen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) übte scharfe Kritik und sprach von einem "Befristungsunwesen" an den Universitäten. Es sei "unfair" und untergrabe die Kontinuität und Qualität von Forschung und Lehre, erklärte sie am Donnerstag in Frankfurt. Der Nachwuchs übernehme den Löwenanteil der Arbeit an den Unis. Wissenschaftliche Mitarbeiter geben Lehrveranstaltungen und betreiben Forschung.

Problem auch in der Schweiz erkannt

In der Schweiz hatte bereits 2014 ein Bericht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) darauf aufmerksam gemacht, dass es die Karrierestruktur für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Schweiz zu verbessern gelte. Insbesondere die Unsicherheit und mangelnde Planbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere sind demnach Handlungsfelder.

An vielen Hochschulen wurden seither sogenannte Tenure-Track-Stellen geschaffen, die eine unbefristete Professur nach einer Bewährungszeit von mehreren Jahren versprechen. Der Schweizer Hochschulverband Swissuniversities und der Schweizerische Nationalfonds SNF engagieren sich ebenfalls darin, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern.

SNF und Bundesamt für Statistik wollen zudem künftig die Zahlen der an Hochschulen beschäftigten PostDocs (befristet angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter mit Promotion) erfassen und veröffentlichen.

Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen europäischen Ländern und den USA sind die Zahlen der PostDocs in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Zahl der unbefristeten Professuren - der nächste Schritt auf der akademischen Karriereleiter - hat dem gegenüber deutlich weniger zugenommen. Man spricht daher auch von einer "PostDoc-Blase".