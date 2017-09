Naschen erlaubt: Schokolade senkt Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall und Diabetes

Dabei recherchierten sie nach Studien zum Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Schokolade und dem Risiko für koronare Herzkrankheiten (KHK), Schlaganfall und Diabetes und werteten diese im Rahmen einer Meta-Analyse aus. Eine Meta-Analyse ist ein Verfahren, dass die Ergebnisse verschiedener Studien zu einem wissenschaftlichen Forschungsgebiet zusammenfasst und bewertet.

Die chinesischen Forscher konnten insgesamt 14 Studien (6 Studien zu KHK, 7 Studien zu Schlaganfall, 5 Studien zu Diabetes; einige Studien untersuchten mehrere Krankheiten gleichzeitig) mit 508705 Teilnehmern in ihre Analyse einschließen. Der Vergleich von Personen mit dem höchsten und dem niedrigsten Schokoladenverzehr verdeutlichte, dass Personen mit dem höchsten Schokoladenverzehr ein niedrigeres Risiko sowohl für koronare Herzkrankheiten als auch für Schlaganfall und Diabetes aufwiesen. Der Zusammenhang war dabei nicht gleichmäßig (gleichmäßig in dem Sinne, dass pro Anstieg des Schokoladenkonsums um eine bestimmte Menge, auch eine dementsprechend proportionale Reduktion in dem Krankheitsrisiko gesehen wurde). Bei den Studien zu den koronaren Herzkrankheiten und zum Schlaganfall unterschied sich das Risiko zu erkranken beispielweise nur wenig, wenn 3 Portionen oder 10 Portionen Schokolade pro Woche verzehrt wurden (eine Portion entsprach dabei 30 g Schokolade). Die Studien zum Diabetesrisiko deckten auf, dass die optimale Dosis an Schokolade zur Reduktion des Diabetesrisikos bei 2 Portionen pro Woche lag. Das Diabetesrisiko konnte beim Verzehr von mehr als 6 Portionen Schokolade pro Woche nicht weiter reduziert werden.

Zusammenfassung: Schokoladenkonsum war in dieser Studie mit einem reduzierten Risiko für koronare Herzkrankheiten, Schlaganfall und Diabetes assoziiert. Dabei erschien ein moderater Schokoladenverzehr in Höhe von weniger als 6 Portionen pro Woche am günstigsten, um sich vor den genannten Krankheiten zu schützen.