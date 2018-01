Neue Messmethode kann Veränderungen der Meerestemperatur erfassen

Die Weltmeere sind der grösste globale Wärmespeicher und die durchschnittliche Temperatur kann einiges aussagen über den Zustand unseres Klimas, sowohl heute als auch in der Vergangenheit. Allerdings ist es schwierig einen genauen Durchschnittswert über alle Meerestiefen und Weltregionen hinweg zu bestimmen, wie das Forschungsinstitut Empa in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Bei den bisherigen Messmethoden hängen die Resultate stark von Ort, Jahreszeit und Meerestiefe ab, was zu verzerrten Ergebnissen führen kann. Im Rahmen von "WAIS Divide Ice Cor Project" hat ein internationales Forscherteam mit Beteiligung der Empa eine neue Methode entwickelt, die Rückschlüsse erlaubt über die Veränderung der Meerestemperatur von der letzten Eiszeit bis heute.

"Ein Thermometer für den Ozean"

Die Grundidee dabei ist, dass eine Verbindung besteht zwischen der Konzentration von Edelgasen in der Atmosphäre und der durchschnittlichen Ozeantemperatur. Die nun in der Fachzeitschrift "Nature" publizierte Studie zeigt, dass diese Grundidee stimmt und die Methode für das "Ozeanthermometer" funktioniert.

Für ihre Arbeit nutzen die Forscher Eisbohrkerne aus der Antarktis. In den darin eingeschlossenen Luftbläschen kann die Konzentration verschiedener Gase bestimmt werden. Für die Forscher interessant sind die Edelgase Krypton, Xenon und Argon, denn abkühlendes Wasser nimmt Edelgase aus der Atmosphäre auf, warm werdendes Wasser gibt dagegen Edelgase ab.

Die Konzentration der Edelgase in der Atmosphäre lässt also Rückschlüsse zu auf die durchschnittliche globale Temperatur des Meeres - und zwar nicht nur auf die wärmere Meeresoberfläche, sondern auf die über die gesamte Wassermasse bis zum Meeresgrund gemittelte Temperatur, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Forschenden haben nun Eisbohrkerne untersucht, die bis zu 24'000 Jahre alt sind. In dieser Zeitspanne fand der Übergang von der letzten Eis- zur aktuellen Warmzeit statt und die Messungen ergaben einen deutlichen Anstieg der mittleren Ozeantemperaturen - in einem Zeitraum von 10'000 Jahren um 2,6 Grad.

Ausserdem stellten die Forscher bei der Auswertung ihrer Daten fest, dass der Anstieg der durchschnittlichen globalen Meerestemperatur stark mit der Lufttemperatur in der Antarktis zusammenhängt, was den Einfluss der südlichen Hemisphäre auf das globale Klima unterstreicht.