Neue Plattform soll bei der Studienwahl in der Schweiz helfen

Wegen der anhaltenden Dürre in Kenia sind nach Angaben des Roten Kreuzes inzwischen drei Millionen Menschen dringend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Binnen drei Monaten habe sich die Zahl der hilfsbedürftigen Menschen in Kenia verdoppelt, und in den kommenden Wochen könne sie auf vier Millionen ansteigen, erklärte das kenianische Rote Kreuz am Dienstag.