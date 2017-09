Physiker führt Russische Akademie der Wissenschaften

Der neue Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften, Alexander Sergejew, will die Grundlagenforschung durch Zusatzsteuern auf die Rohstofferlöse des Landes sichern. Mit diesem Programm wurde der 62-jährige Plasmaphysiker am Dienstag in Moskau an die Spitze der grössten Wissenschaftsorganisation in Russland gewählt.