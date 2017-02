Raumsonde fotografiert Saturnring

Das «Schafeck» befindet sich sinnigerweise am Schafgässlein, dort, wo dieses die Utengasse kreuzt. Wie viele der Häuser in diesen Altstadtgassen kann auch das «Schafeck» auf eine lange Geschichte zurück blicken. Das Lokal steht im Rufe, die älteste Basler Gaststube zu sein. «S letscht alt Baizli» heisst es dann auch auf dem Wirtshausschild, welches an der Fassade prangt. Hier dürften also schon einige Male serviert und einiges Bier über die Theke gegangen sein. Hier entstand auch die Idee für eine bedeutende Veranstaltung in Basel. Wissen Sie, wovon dabei die Rede ist?