Rechtsgutachten: Bund verletzt Grundrechte von Asylsuchenden

Ringförmige Sonnenfinsternis in Teilen Südamerikas und Afrikas

Himmelsspektakel in Teilen Südamerikas und Afrikas: Eine ringförmige Sonnenfinsternis wird am kommenden Sonntag vom Süden Chiles und Argentiniens bis nach Angola, Sambia und dem Kongo zu sehen sein. Viele Menschen werden allerdings nicht in den Genuss kommen.