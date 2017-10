Reiche Regionen hängen arme Landstriche immer mehr ab

Aus einer intensiven Untersuchung zur Entstehung der Kohlevorkommen auf der Erde hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) eine eindringliche Warnung vor der Nutzung von Kohle als Energieträger abgeleitet. Die Bildung von Kohle aus abgestorbenen Pflanzenteilen vor rund 300 Millionen Jahren habe die Erde damals an den Rand einer vollständigen Vereisung gebracht, heisst es in der Studie, die laut PIK am Montag im Fachblatt "Proceedings of the US Academy of Sciences" veröffentlicht wurde.