Riesiger Asteroid fliegt am Freitag an der Erde vorbei

Nach über achtjähriger Bauzeit steht die Röntgenlaseranlage European XFEL in Schenefeld bei Hamburg vor der Eröffnung. 800 Gäste, Politiker und Wissenschaftler aus zahlreichen Ländern werden am Freitag bei der Feier zum Beginn des Nutzerbetriebs erwartet. Bereits am Montagabend (19.15 Uhr) soll die Elbphilharmonie eine Willkommensbotschaft per Licht und Laser an die neue Grossforschungsanlage schicken.