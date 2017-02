Ringförmige Sonnenfinsternis in Teilen Südamerikas und Afrikas

Die ringförmige Sonnenfinsternis ist nur auf einem bis zu 90 Kilometer breiten Streifen zu sehen. Darauf liegen wenige Städte, darunter die chilenische Stadt Coyhaique.

Die Sichtbarkeit der ringförmigen Finsternis soll um 14.15 MEZ im Südpazifik starten, dann über die Südspitze Südamerikas und über den Südatlantik wandern und gegen 17.31 Uhr MEZ bei Sonnenuntergang am südwestafrikanischen Festland enden. Das Ereignis dauert an einem einzelnen Ort bis zu 80 Sekunden.

Zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt es, wenn der Mond auf seiner Bahn zum Zeitpunkt der Finsternis relativ weit von der Erde entfernt ist. Er schiebt sich vor die Sonne, kann sie aber nicht komplett verdecken: Der schmale helle Ring um den Mond erzeugt beeindruckende Bilder.

Karneval inklusive Himmelsspektakel

Auch wenn die ringförmige Sonnenfinsternis nur auf einem schmalen Streifen zu sehen ist, bekommen auch grosse Teile Südamerikas und der Westhälfte Afrikas ein Himmelsereignis. Dort ist zeitweise eine partielle Finsternis zu sehen - der Mond bedeckt einen Teil der Sonne. In Brasilien kommt zum Karnevalstreiben in São Paulo und Rio de Janeiro dann noch ein Himmelsspektakel dazu.

Astronomen in Chile betonten, dass zwar auch in der Hauptstadt Santiago das Ereignis gut zu sehen sein wird, am besten aber rund 1700 Kilometer weiter südlich in der Region Aysén mit der Hauptstadt Coyhaique. Die Menschen sind aufgerufen, Schutzbrillen aufzusetzen.

Die Bedingungen, um das Himmelsspektakel zu beobachten, könnten gut sein: Vorhergesagt ist Sonnenschein. In Europa wird das Spektakel nicht zu sehen sein.

Die nächste grössere Sonnenfinsternis wird am 21. August mit bis zu 2:40 Minuten zu sehen sein, vor allem in den USA.