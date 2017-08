Schwarze Schimmelpilze liefern Rohstoff für Bioplastik

Aconitat kommt praktisch in allen Organismen vor, auch beim Menschen, sagte Diethard Mattanovich vom Institut für Biotechnologie der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien und dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA. Zuerst entdeckt wurde es im Eisenhut (Aconitum napellus), was ihm diesen Namen bescherte. Es ist ein wichtiges Stoffwechsel-Zwischenprodukt in den Mitochondrien, den "Kraftwerken" der Zelle.

Normalerweise kommt Aconitat dort nie in grossen Mengen vor, sondern wird nach seiner Erzeugung gleich wieder weiterverarbeitet, sagte der Forscher. Mit Kollegen hat er aber bei einem nahen Verwandten des Schwarzschimmels, nämlich dem zimtfarbenen Aspergillus terreus, einen Eiweissstoff gefunden, der Aconitat gezielt aus den Mitochondrien transportiert. Diesen bauten die Forscher in Schwarzschimmel (Aspergillus niger) ein.

In Schwarzschimmel-Zellen führt das Protein dazu, dass Aconitat dem Kreislauf entzogen und dadurch angereichert wird. "Wir mussten also nicht die Produktion anregen, sondern nur den Transport aus den Mitochondrien heraus forcieren, um Aconitat in grossen Mengen zu gewinnen", sagte Mattanovich.

Ausserhalb der Schimmelpilzzellen entsteht daraus unter den geeigneten Bedingungen Aconitsäure, die noch ein wenig verändert werden muss - sie wird verestert, um daraus Biopolymere herzustellen. "Zusätzlich eignet sie sich als ungiftige Alternative für Weichmacher, als Befeuchtungsmittel und Ausgangsstoff für andere Chemikalien", erläuterte Mattanovich.