Schweiz beteiligt sich am Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018

Mit der Initiative wolle man die Aufmerksamkeit auf die wichtige Bedeutung des Kulturerbes lenken, schreibt das BAK am Freitag in einer Medienmitteilung. Die EU hatte die Initiative am Donnerstag beschlossen. Die Schweizer Beteiligung steht unter dem Patronat von Bundesrat und Kulturminister Alain Berset.

Geplant seien vielfältige Projekte auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Das BAK ruft die Bevölkerung dazu auf, eigene Ideen einzubringen und das Jahr damit aktiv mitzugestalten. Auch der Bund selber verspricht, eine Reihe von Projekten anzustossen und zu unterstützen.

Um die ganze Organisation zu koordinieren, wurde ein Trägerverein gegründet, wie das BAK weiter schreibt. Auf dieser Website wird laufend über den Stand der Projektarbeiten informiert.