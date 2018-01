Sondermünzen mit Silberdistel und Klausenpass lanciert

Mit der "Silberdistel" werde die dreiteilige Serie "Flora Alpina" beendet, teilte Swissmint am Donnerstag mit. Sie gehöre zu den bekanntesten und beliebtesten Alpenpflanzen und sei mit ihrem silbern leuchtenden Strahlenkranz ein beliebtes Fotosujet. Der Entwurf stammt wie bereits bei den beiden vorherigen Prägungen "Enzian" und "Edelweiss" von der Berner Grafikerin Jenny Leibundgut.

Gleichzeitig bildet die Münze "Klausenpass" den Auftakt zu einer neuen Serie zum Thema Schweizer Alpenpässe. Darauf zu sehen ist ein Oldtimer-Auto. Denn gemäss Swissmint erhielt der Pass unter anderem durch das legendäre Klausenrennen Bekanntheit, ein historisches Bergrennen für Autos und Motorräder. Für deren Gestaltung verantwortlich war der Industriedesigner Vito Noto aus Cadro TI.

Die neuen Prägungen sind im Internet und in einzelnen Münzhändlern und Banken in limitierter Auflage erhältlich. Ebenfalls am Donnerstag erschienen auch die Jahressätze der Schweizer Umlaufmünzen.