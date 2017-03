Sorge um das Great Barrier Reef nach Durchzug von Zyklon "Debbie"

"Möglicherweise hat er in einem Bereich von rund hundert Kilometern eine ganze Menge Schaden angerichtet", sagte der Meeresbiologe James Kerry der Nachrichtenagentur AFP. Das sei "schon ein ganz beträchtliches Gebiet". Angesichts des anhaltend schlechten Wetters war allerdings eine genaue Bestandsaufnahme zunächst nicht möglich.

Mit Spitzengeschwindigkeiten von 270 Stundenkilometern war "Debbie" am Dienstag auf die Nordost-Küste des Bundesstaats Queensland getroffen. Der Wirbelsturm richtete schwere Schäden an, doch war er weniger verheerend als zunächst befürchtet. Zwischenzeitlich wurde er zu einem Tiefdruckgebiet herabgestuft, sorgte aber bei seinem Weg gen Südosten weiter für ungewöhnlichen heftigen Regen und Überschwemmungen.

Brisbane, der Hauptstadt von Queensland, bescherte die abgeschwächte Form von "Debbie" an einem Tag soviel Regen wie sonst in einem Monat. Betroffen war auch die bei Touristen beliebte Sunshine- sowie die Gold-Küste, deren Strände und Freizeitparks geschlossen wurden.

Die Rettungsdienste nahmen nach eigenen Angaben mehr als 3000 Notrufe entgegen. Sie mussten dutzende Menschen vor den Fluten retten - viele von ihnen von Haus- oder Autodächern. Unzählige Strassen waren überflutet und Orte von der Aussenwelt abgeschnitten, hunderte Schulen blieben geschlossen.

Auch im benachbarten New South Wales ordneten die Behörden für einige Gebiete vorsorglich Evakuierungen an. Meteorologen rechneten damit, dass "Debbie" am Freitag wieder aufs offene Meer hinauszieht.