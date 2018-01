Steh Dich schlank

Am Schreibtisch zu stehen statt zu sitzen, kann theoretisch beim Abnehmen helfen - allerdings nur mit geradezu preussischer Disziplin. Der Grund: Stehend verbrennt der Körper pro Minute 0,15 Kalorien mehr als sitzend, haben US-Kardiologen jetzt im "European Journal of Preventive Cardiology 1" ausgerechnet. Ein 65 Kilogramm schwerer Mensch würde in vier Jahren zehn Kilogramm an Gewicht verlieren, wenn er sechs Stunden am Tag steht statt sitzt.