Wie Menschen zu ihrem Gang kamen

Mit den Fersen am Boden seien Bewegungen, die im Kampf wichtig sind, besser auszuführen als im Zehengang, den die meisten anderen Primaten benutzen, berichten britische und amerikanische Forscher im Fachblatt "Biology Open".

Ausgangspunkt für die Untersuchung war die Frage, ob der Mensch von Natur aus aggressiv und konfrontativ ist und diese Verhaltensweisen lediglich durch etwa soziale Kontrolle eingeschränkt werden. Oder ob der Mensch nur dann angriffslustig wird, wenn ihm zum Beispiel durch Staaten oder Regierungen der Zugang zu Ressourcen verwehrt wird.

"Wenn Aggression in unserer Vergangenheit wichtig war, dann sollten wir Belege dafür in unserer Anatomie finden", sagt David Carrier von der University of Utah in Salt Lake City, der die Untersuchung zusammen mit Christopher Cunningham von der britischen Swansea University durchgeführt hat.

Kraftübertragung getestet

Auf der Suche nach solchen Belegen hatten die Wissenschaftler Freiwillige auf eine sogenannte Kraftmessplatte gestellt und sie gebeten, ein schweres Pendel in Bewegung zu setzen - etwa durch seitliche Schläge, durch Ziehen oder Drücken. Dabei standen die Versuchspersonen auf einem oder beiden Beinen und entweder auf den Zehen oder auf dem ganzen Fuss.

Die Wissenschaftler bestimmten so unter anderem die Kräfte, die auf den Boden und auf das Pendel wirkten. Das Ergebnis: Egal, welche Bewegung die Freiwilligen ausführten - die auf den Boden wirkenden Kräfte waren stets grösser, wenn sie den gesamten Fuss aufsetzten. Sie konnten so mehr Kraft und Energie aufbringen - ein klarer Vorteil beim Kämpfen.

Um zu veranschaulichen, wie wichtig die Kraftübertragung auf den Boden bei der Aufgabe ist, liessen die Wissenschaftler die Probanden die Aufgabe auch mit rutschigen Socken auf einer Teflon-Unterlage ausführen. Dabei drehten sie sich um sich selbst und konnten erheblich weniger Kraft generieren.

Auch Lebensweise spielte Rolle

Physische Aggression sei sicher nicht die einzige Verhaltensweise, die die Entwicklung der Füsse beeinflusst habe, sagt Carrier. Die Ergebnisse legten aber nahe, dass die kämpferische Leistungsfähigkeit eine wichtige Rolle gespielt habe.

Einige Forscher vermuten, dass auch das Leben in Bäumen die Evolution der Gangart mitbestimmt habe. Einige Affen hangeln sich durch Bäume, indem sie mit den Füssen über Äste laufen und sich gleichzeitig mit den Armen an anderen, weiter oben gelegenen Ästen festhalten. Diese Art der Fortbewegung werde erleichtert, wenn das Gewicht auf die Hinterbeine verlagert werde, was wiederum im Aufsetzen des gesamten Fusses resultiere - dem Sohlengang.

Ausser dem Menschen und den Menschenaffen sind zum Beispiel auch Bären, Dachse oder einige Nagetiere Sohlengänger. Der Zehengang ist verbreiteter bei Arten, die viel und schnell rennen.