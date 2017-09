ABB erhält Auftrag von EnBW zum Ausbau von Schnellladestationen für Elektroautos

Ford fährt Produktion in den USA und in Mexiko zurück

Der US-Autobauer Ford fährt seine Produktion in den USA und Mexiko zurück. Damit reagiere das Unternehmen auf die gesunkenen Verkaufszahlen, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Betroffen sind drei Fabriken in den USA und zwei Werke in Mexiko.