Aus für Schweizer Fluglinie Belair Ende Oktober

Weltkriegs-Flugzeugwrack in Dänemark gefunden

Auf einem Feld im dänischen Birkelse in Nordjütland ist das Wrack eines deutschen Jagdflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine ME 109 Messerschmitt.