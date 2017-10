Britische Fluggesellschaft Monarch stellt Betrieb ein

Alle Flüge der Fluggesellschaft, die vor allem bei britischen Reisenden beliebt ist, wurden abgesagt. Davon betroffen sind 300'000 Buchungen, 110'000 Passagiere befinden sich derzeit noch im Ausland. Monarch hat rund drei Dutzend Maschinen und fliegt vor allem beliebte Ferienziele an - etwa in Spanien, Portugal und Italien.

Der Flughafen Genf ist nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Die Fluggesellschaft fliegt nur im Winter nach Genf. Die frei werdenden Slots würden von anderen Fluggesellschaften übernommen.

Die britische Fluggesellschaft Monarch Airlines ihren gesamten Flugbetrieb am Montagmorgen überraschend ein. Monarch musste laut britischer Regierung Insolvenz anmelden. Sämtliche Flüge wurden abgesagt, wie die britische Flugbehörde CAA mitteilte.

Damit forderte der Preiskampf im europäischen Luftraum das dritte Opfer in diesem Jahr. Anders als Monarch hatten allerdings Alitalia und Air Berlin nicht alle Flüge eingestellt. Der Fall erinnert an das Grounding der Swissair im Herbst 2001.

30 Flugzeuge gechartert

Die Regierung in London wies die Luftfahrtbehörde CCA an, mehr als 30 Flugzeuge für den Rücktransport der Monarch-Kunden zu chartern. Eine Rückholaktion gestrandeter Touristen in einem solchen Ausmass habe es in Friedenszeiten in Grossbritannien noch nie gegeben, teilte das Verkehrsministerium mit.

Verkehrsminister Chris Grayling sagte laut Mitteilung, dies sei eine sehr beunruhigende Situation für die betroffenen britischen Touristen. Seine erste Priorität sei es, die Passagiere nach Hause zu holen. Niemand solle die Grösse der Herausforderung unterschätzen.

Britischen Medienberichten zufolge wurden weitere rund 300'000 Buchungen storniert. Monarch-Kunden mit einem Ticket wurden aufgefordert, nicht zum Flughafen zu fahren. Der Ferienflieger Monarch gilt als fünftgrösste britische Fluggesellschaft.

Monarch-Chef Andrew Swaffield erklärte in einer Mitteilung, es tue ihm Leid, "dass Tausende nun mit einem gestrichenen Urlaub oder einer gestrichenen Reise zurechtkommen müssen, mit möglichen Verspätungen, um nach Hause zu kommen und grossen Unannehmlichkeiten als Folge unseres Ausfalls".