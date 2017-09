Gläubiger könnten Vorentscheidung über Air-Berlin-Verkauf treffen

Schweizer Ladesäulen an deutschen Raststätten

Der Industriekonzern ABB hat vom deutschen Energieversorger EnBW einen weiteren Grossauftrag zum Ausbau der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge an deutschen Autobahnen erhalten. Der Auftrag sieht den Bau von 117 Schnellladesäulen an Standorten des Raststättenbetreibers Tank & Rast bis Ende 2017 vor, wie ABB am Mittwoch mitteilte.