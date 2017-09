Individualverkehr hängt Carsharing trotz Zuwächsen um Längen ab

Der Autobauer Daimler will mit seiner Transporter-Sparte in Europa ein System für Mitfahrangebote aufbauen. Dazu steckt Mercedes-Benz Vans 50 Millionen US-Dollar in ein Joint Venture mit dem US-Unternehmen Via, das einen solchen "Ride-Sharing" genannten Dienst bereits in einigen amerikanischen Städten anbietet, wie am Montag in Stuttgart mitgeteilt wurde.