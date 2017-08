Regierungsrat wird Bahngezänk zu bunt - Bund soll Lead übernehmen

In einem Schreiben an Bundespräsidentin Doris Leuthard beantragt der Regierungsrat, einen konstruktiven Prozess unter der Führung des eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr und Energie (UVEK).

Der laufende Streit zwischen der SBB und der BLS schade dem öffentlichen Verkehr und der Reputation der Bahnen, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das Thema dürfe deshalb nicht länger auf Fachebene von den Bahnen selbst behandelt werden, sondern verlange politische Aufmerksamkeit und eine politische Lösung.

SBB soll konkreter werden

Vergangenes Wochenende wurde überraschend bekannt, dass die SBB der BLS im Streit ein Angebot vorgelegt hat. Die SBB will der BLS zwar einige Fernverkehrs- und Regionalverkehrslinien im Seeland und im Jura abtreten. Im Gegenzug soll die BLS aber darauf verzichten, eine Fernverkehrskonzession anzustreben.

Geht die BLS darauf ein, will die SBB ab 2025 Trassenkapazitäten freischaufeln, damit die die BLS Züge in SBB-Instandhaltungsanlagen warten kann. Damit könnten kostenaufwändige Leer- und Überführungsfahrten von BLS-Zügen vermieden werden, teilte die SBB am Donnerstag mit.

Die BLS ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Standort für eine neue Werkstätte. Überall war der Widerstand gross, auch an dem nun ins Auge gefassten Standort Chliforst bei Bern.

Das überraschende Angebot der SBB stiess ganz besonders bei den Gegnern des Neubauprojekts in Chliforst auf offene Ohren. Anwohner fordern schon lange eine Kooperation von BLS und SBB bei der Wartung von Zügen. Sie erhoffen sich, dass diese Kooperation den Bau der neuen Werkstatt überflüssig machen würde.

Der Regierungsrat zeigte sich erstaunt über das Angebot der SBB, denn noch vor kurzem habe es geheissen, eine Zusammenarbeit sei nicht möglich. Nun will er von der SBB Konkreteres zu einer möglichen Zusammenarbeit hören.

Die Berner Regierung betont aber gleichzeitig auch, dass für sie zwischen der Vergabe der Konzessionen und der Werkstätten-Frage kein Zusammenhang besteht. Auch die BLS will die beiden Fragen getrennt wissen, wie sie in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

Die SBB ihrerseits ist der Ansicht: "Bei einer Ablehnung des SBB Kooperationsvorschlags muss die BLS eigene Instandhaltungskapazitäten schaffen". Die SBB wolle ein Kooperationsmodell und sei für jede Unterstützung offen, die die Situation rasch im Rahmen des bestehenden Verfahrens kläre, teilte das Unternehmen weiter mit.

Zur Frage der Fernverkehrslinien betont die BLS, sie habe "von Anfang an in erster Priorität" auf eine gemeinsame Lösung hingewirkt. Allerdings sei die BLS auch bereit, sich in Konkurrenz zur SBB am Konzessionsverfahren zu beteiligen.

Konzessionen laufen aus

Die SBB hält derzeit das Monopol auf den Fernverkehrslinien in der Schweiz. Ein Grossteil der Fernverkehrskonzessionen läuft aber Ende 2017 ab. Das Bundesamt für Verkehr hat sie neu ausgeschrieben. Bis Anfang September müssen Konzessionsgesuche eingereicht werden.

Im April hatte die BLS bekanntgegeben, sie interessiere sich für eine Linie von Brig über Bern, Aarau, Zürich und Zürich-Flughafen nach Romanshorn SG. Eine weitere würde Interlaken mit Bern, Aarau, Zürich, Zürich-Flughafen und St. Gallen verbinden. Zudem wolle sie die bestehende Linie von Interlaken via Bern und Olten nach Basel übernehmen.