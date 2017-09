Ein Tessiner Arzt, ein jugendlicher Genfer oder doch eine Frau? Die Nacht der langen Messer

Mitte Juni hatte Aussenminister Didier Burkhalter genug. Der FDP-Bundesrat trat zurück. Über die Gründe wurde viel spekuliert. Das schwierige Europa-Dossier habe den Ausschlag gegeben. Dem Neuenburger habe die schwierige Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) Mühe bereitet. Auch private Gründe wurden etwa vom Blick ins Spiel gebracht. Burkhalter selbst sprach davon, dass er lange nachgedacht habe und er zum Schluss gekommen sei, dass es nochmals Zeit für etwas Neues sei. Tatsächlich war der 57-Jährige mit Europa nicht recht weitergekommen. Die Forderung an ihn war, die MEI umzusetzen, ohne dass etwa die Personenfreizügigkeit zu sehr darunter leidet. Klar, dass die EU nicht ohne weiteres auf den Vorschlag einer einseitigen Beschränkung der Einwanderung eingeht.

Unterdessen hat die FDP der vereinigten Bundesversammlung drei Kandidaten vorgeschlagen. Alle drei sind erfahrene Parlamentarier, allen drei wird viel politisches Geschick nachgesagt. Als Aussenseiter gilt der 49-jährige Pierre Maudet aus Genf. Er gilt als erfahren und als geschickter Verhandler, trotzdem wird er wohl den politischen Ränkespielen zum Opfer fallen. Dann ist da die 47-jährige Isabelle Moret aus Lausanne. Die Politikerin ist Anwältin und wurde prompt durch die Medien geschleppt, weil sie einen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann hat. Für Moret spricht der Frauenbonus. Denn von links bis rechts ist klar, Doris Leuthard soll nicht die einzige Frau im Bundesrat bleiben.

Als Favorit gilt der hochgejubelte Arzt Ignazio Cassis. Der Nationalrat arbeitete schon als Kantonsarzt im Tessin, ist Fraktionssprecher und ist zutiefst mit dem Gesundheitswesen verbandelt. Favorit zu sein ist in Bern nicht unbedingt ein Vorteil. Den die Bundesratswahl wird von vielen ambitionierten Nationalräten taktisch angeschaut. National- und Ständeräte wollen sich ihre eigenen Chancen nicht vergeben. So denkt etwa ein männlicher Deutschschweizer Parlamentarier, dass er mit der Wahl Morets zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte. So müsste etwa beim absehbaren Rücktritt des gesundheitlich angeschlagenen Bundesrat Johann Schneider-Ammann nicht mehr zwingend eine Frau her und die Welschen-Quote wäre auch erfüllt. Einen Tessiner oder eine Tessinerin könnte man dann ja beim Rücktritt von Doris Leuthard wählen.

Für welsche männliche Parlamentarier wäre die Wahl von Cassis eine gute Sache. So hätten sie immerhin die Chance beim Rücktritt von Schneider-Ammann nochmals nachzurutschen. Dazu spielt auch die Politik eine Rolle. Während Cassis und Moret stramme FDP-Parteisoldaten sind, die vor allem das Wohl der Wirtschaft im Auge haben, so gilt Maudet als ziemlich links. Zudem stammt er aus dem sozialen Genf, was ihn für die Linken attraktiv machen dürfte.

Während die drei Kandidaten am Nachmittag einen wahren Marathon durch die Fraktionen absolvierten, geht es später ins Berner Bellevue Palace. Hier schmieden die Parlamentarier in der Nacht der langen Messer Allianzen und besprechen ihre Strategien. Denn diese können sich von Wahlgang zu Wahlgang verändern. Bis heute Abend allerdings blieb der ganz grosse Streit aus. Nicht einmal die SVP konnte so richtig für Streit sorgen. Das es ruhig blieb, konnte auch daran liegen, dass die Parteien stark vom Abstimmungskampf um die AHV absorbiert waren.