Büro-Messenger Slack holt sich 250 Millionen Dollar von Investoren

Nachdem entdeckt wurde, dass Facebook Werbung zuliess, die gezielt an Antisemiten gerichtet war, sind ähnliche Lücken auch in den Werbeplattformen von Google und Twitter aufgefallen. So erlaubte Google zielgerichtete Werbung mit Sätzen wie "zionists control the world" ("Zionisten kontrollieren die Welt"), wie die US-Website "Buzzfeed" am Wochenende berichtete.