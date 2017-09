Jetzt da: Das neue iOS 11. Tipps und Tricks für ein stressloses Update

Wie lange dauert das iOS-Update?

Meistens geht das Herunterladen des Updates am Anfang sehr lange, da die Server am Release-Tag oft überlastet sind. Dies legt sich meist nach einigen Stunden. iTunes bietet die Möglichkeit, das Update herunterzuladen, um es später auf das Handy zu spielen. Ungeduldige lassen den Download am besten über Nacht laufen und schliessen das Smartphone morgens an.

Wie stelle ich sicher, dass keine Daten verloren gehen?

Ein Backup erstellen! Entweder das Backup via iCloud direkt auf dem Telefon erstellen (Einstellungen => Apple-ID=>iCloud=>iCloud-Backup) oder ein Backup im iTunes am Computer erstellen. Allerdings bietet nur das verschlüsselte Backup die Möglichkeit, sämtliche Daten verlässlich zu sichern. Verlieren Sie dieses Passwort auf keinen Fall. Die meisten müssen dies nicht extra tun: Bei jeder Synchronisation über iTunes wird ein Backup erstellt, falls man diese Option aktiviert hat.

Muss ich mein Gerät vorbereiten?

Nein, bis auf das Backup sind keine weiteren Vorbereitungen nötig. Allerdings ist zu beachten, dass mit den neuen System die 32 Bit Apps (also alte Apps) nicht mehr unterstützt werden. SIM Code und allfällige Mail Apple ID-Passwörter bereit halten. Am besten aufschreiben, bis das Update abgeschlossen ist. Das Gerät an den Strom anschliessen.

Soll man das Update gleich machen oder noch eine zeitlang abwarten?

Warten ist oft sinnvoller. Kleinere Fehler werden oft am Anfang ausgebessert. Diese treten auch erst dann auf wenn die grosse Masse das Update durchgeführt hat, denn nicht alles lässt sich testen und die letzten Kapriolen werden erst nach dem Release entdeckt und ausgebügelt. Gravierende Probleme sind allerdings nicht zu erwarten.

Für welche Geräte ist das neue iOs kompatibel?



• iPhone 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus

• iPad Air, Air 2, iPad Pro (sämtliche Generationen und Grössen), iPad 9,7’’ (5. Gen)

• iPad mini 2, 3 und 4

• iPod touch (6. Gen)

Was bringt mir als Nutzer / Nutzerin das neue iOS?

Das neue iOS bringt eine Vielzahl an Erneuerungen - hier einige der Wichtigsten:

1. Der neue AppStore. Dieser hat eine neue Optik und erleichtert in der neuen Variante erheblich das Suchen und Finden von Apps.

2. Das neue Kontrollzentrum: dieses hat einen neue Optik und einige Erweiterungen erhalten. Die vielen Funktionen, die es vereint, sind jetzt leichter zu bedienen.

3. AirPlay 2: Bietet nun die Möglichkeit, Musik auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig abzuspielen.

4. Kamera: Lange Belichtungszeit und neue Filtereffekte.

Was sind die weiteren Neuerungen?

1. Die Funktion «Nicht Stören beim Autofahren», ein grosser Gewinn für die Sicherheit im Verkehr. Das Gerät erkennt die typische Beschleunigung eines Autos, stellt in den Modus und wird auch wieder beendet, wenn die Fahrt vorbei ist.

2. Endlich kann man Dateien verwalten, bis jetzt war dies nicht einfach möglich. Dank der neuen «Dateien» App gibt es einen zentralen Ort für die Verwaltung.

3. QuickType: Die Tasten der digitalen Standardtastatur erhalten alle eine Alternativbelegung, etwa Zahlen und Sonderzeichen.

Diese lassen sich dadurch schreiben, dass man die entsprechende Taste nicht einfach drückt, sondern auf ihnen nach unten wischt. Diese Geste stellt also das Pendant zur Alt-Taste auf dem Mac dar.

Ein-Hand-Tastatur: Durch Halten der Emoji-Taste auf der digitalen Tastatur eröffnet sich die Option, alle Tasten zu einer Seite zu schieben. Mit einer Hand lässt sich das iPhone dann tragen und der Daumen erreicht trotzdem alle Buchstaben.

4. Neue Emojis: Mit Unicode 10 kommen 56 neue Emojis auf das iPhone, die in iOS 11 integriert sind. Dazu gehören viele Fantasiewesen wie Zombies, Elfen, Vampire oder Dschinns, sowie ein Kotz-Smiley.